Yeni Zelanda Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkmayı yasaklayacak
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 48 saat sonra ülke genelinde zorunlu haller dışında sokağa çıkmanın yasaklanacağını açıkladı.
23.03.2020 08:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:43
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 48 saat sonra ülke genelinde zorunlu haller dışında sokağa çıkmanın yasaklanacağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Yeni Zelanda, Ekonomi