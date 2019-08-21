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BBC

Yeni Zelanda Meclis Başkanı, kürsüsünde bebeğe biberonla süt verdi

Yeni Zelanda Meclis Başkanı Trevor Mallard, meclis kürsüsünde, bir milletvekilinin oturuma getirdiği iki aylık oğluna biberonla süt verdiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

21.08.2019 11:18 Yeni Zelanda Meclis Başkanı, kürsüsünde bebeğe biberonla süt verdi

Yeni Zelanda Meclis Başkanı Trevor Mallard, Meclis kürsüsünde, bir milletvekilinin oturuma getirdiği iki aylık oğluna biberonla süt verdi. Üç çocuk babası olan Mallard babalık becerisiyle sosyal medyada büyük övgü aldı.

İşçi Partisi milletvekili Tamati Coffey, bugünkü oturuma Temmuz'da dünyaya gelen oğlu Tutanekai ile katıldı.

Tutanekai, öğle sütünü oturum sırasında Mallard'ın kucağında içti. Mallard, Kasım 2017'de de milletvekili Willow Jean Prime'ın üç aylık kızına süt vermişti.

Mallard bebek kucağındayken çekilen fotoğrafı Twitter'da paylaştı ve "Normalde bu kürsüde meclis oturumlarını yönetenler oturur. Ama bugün bir VIP (konuk) koltuğu benimle paylaştı" dedi ve yeni baba olan milletvekilini kutladı.

BABALIK İZNİ 26 HAFTAYA ÇIKIYOR

Parlamento iki yıl önce babalık iznini 18 haftadan 22 haftaya çıkarmıştı. Bu iznin Temmuz 2020'da 26 hafta çıkarılması planlanıyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına üç aylık oğlu Neve ile katılarak tarihe geçmişti.

Bebeğin resmi ziyaret sırasındaki masraflarının çift tarafından karşılandığı açıklanmıştı.


Meclis Başkanı, Milletvekili, Yeni Zelanda, Dünya
BBC


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