Yeni Zelanda'da Polis Şefi, "Gururlu Bir Müslümanım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

Düzenlenen terör saldırısında 50 kişinin yaşamını yitirdiği Yeni Zelanda'da polis direktörü Naila Hassan, katliamın yaşandığı kentte düzenlenen anma etkinliğinde "Yeni Zelanda polisinde liderim ve gururlu bir Müslümanım. Christchurch'teki olaylardan dolayı dehşete düştüm" ifadesini kullandı.

"ACILARINI PAYLAŞIN"

Yaşanan olayın özellikle Müslüman toplumu için çok üzücü olduğunu belirten Naila Hassan, "Bu yıkıcı saldırının kurbanlarına büyük saygı gösterilmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söylemek istiyorum. Özellikle Müslüman topluluğumuzun ve Christchurch halkının ölenlerin yakınlarının acılarını paylaşmalarını istiyoruz" dedi.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Gözyaşlarına hakim olamayan Naila Hassan "Biz, Yeni Zelanda polisi olarak özellikle Müslüman topluluklarımızı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedikten sonra konuşmasını "İnşAllah" diyerek bitirdi.