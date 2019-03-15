Yeni Zelanda Polisinden Uyarı

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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.Polis yetkilisi Mike Bush, Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye düzenlenen saldırıların ardından ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.Bush, saldırının ardından vatandaşların camilerden uzak durması gerektiğini söyledi.Yeni Zelanda polisi, 3'ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını, ölü ve yaralıların bulunduğu açıkladı.