15 Mart 2019, 11:46
»»

Yeni Zelanda Saldırganı, Oslo Katliamının Faili Breivik'le İletişime Geçmiş

Yeni Zelanda'da camide katliam yapan silahlı saldırganın, yayınladığı 70 sayfalık manifestoda 77 kişinin hayatını kaybettiği Oslo katliamının faili Breivik'le iletişime geçtiği de ortaya çıktı.

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 49'a yükseldi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişi yaralandı. Dünyayı sarsan çifte cami katliamının ardından en çok tartışılan konu da yayımlanan manifesto oldu.

OSLO KATLİAMCISI İLE İLETİŞİME GEÇMİŞ

Birbirinden çarpıcı ayrıntıların yer aldığı manifestoda saldırganın, 77 kişinin hayatını kaybettiği Oslo katliamının faili Breivik'le iletişime geçtiği belirtiliyor.

SORU- CEVAP ŞEKLİNDE MANİFESTODA ÇARPICI DETAYLAR

Soru-cevap şeklinde ilerleyen manifestoda herhangi bir "Özgürlük savaşçısı, etno-asker ya da bir partizanla bağınız var mı?" sorusuna "Bir çoğunu destekledik" diye cevap veriliyor.

Tam olarak "Etnik ve kültürel katliama karşı duruş sergileyen bir çok kişiyi destekledik. Luca Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren Osbourne vs. Fakat Breivik ile misyonum için destek almak amacıyla kısa bir temasımız oldu." ifadeleri yer alıyor.

BREIVIK KİMDİR?

Norveç'in, İkinci Dünya Savaşı sonrası tanık olduğu en büyük katliamın üzerinden altı yıl geçti. 22 Temmuz 2011 yılında Utoya adasında İşçi Partisi'nin gençlik kampını basarak çoğu 18 yaş altındaki 69 kişiyi otomatik silahla tarayarak öldüren Anders Behring Breivik, eş zamanlı olarak başkent Oslo'da bir devlet binasının önüne koyduğu düzenekle de sekiz kişinin ölümüne neden olmuştu.

Anders Behring Breivik

"TRUMP DESTEKÇİSİ MİSİNİZ?" SORUSU SORULDU

Manifestoda Trump destekçisi misiniz sorusuna karşın ise şu cevap veriliyor. "Yenilenen beyaz kimliğin ve ortak amacın bir sembolü olarak. Evet. Ama bir politikacı ve lider olarak; Aman tanrım, Hayır!"

Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (10)
ALLAH RAHMET EYLESİN MÜSLÜMANLARA : Allah belanızı versin cehennemlik olun pislik terör örgütleri ve terörü destekleyenler allah belanızı versin
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DUYARSIZ ALEM: Türkiye dışında dünyada müslüman lara sahip çıkan ülke varmı.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
HAKKANİYET: Bu sadece bir iki kisinin yapacagi bir is degil. Dünya capinda saldiriya gectiler. Ben Targo Bank Yeni Zellandadan mail aldim, banka hesabina gir kontrol et diye, benim bu bankada hesabim olmadigi halde, soygunda yapacaklar dikkatli olun. Maili acmayin!! Yeni Zellanda benim adresimi bulundugum ülkeden tespit etmis olabilir. Artik banka sirri diye birsey kalmadi. Digital ortamda bu irkcilar sifre kirip hertürlü saldirilari yapabiliyorlar.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GALEMCİ: yenilen beyaz kimlik ne olaki ne verebilirkerki insanlık dünyasına icraatları ortada ilk çağ avrupası hortluyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AFATSUM ... FANİ: müslümanlar ülkeler birlerine karşı bu kadar kin nefret kusarlar sa kafirler bu durum dan faydalanıp güçlenirler ALLAH aşkına söyleyin hangi müslüman ülkesi diğerine kin gütmüyor bundan müslüman ülkeler de sorumlu bu gün israil ayakabılarıyla mesci di aksa giriyorsa müslüman ülkeler de bun dan sorumludurlar sadece kınamak la yetinmiyor harekete geçmeleri lazımdır bu katliamı yapanı yüce adalete havale ediyorum.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz