Yeni Zelanda Saldırganı, Oslo Katliamının Faili Breivik'le İletişime Geçmiş

Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını 49'a yükseldi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 48 kişi yaralandı. Dünyayı sarsan çifte cami katliamının ardından en çok tartışılan konu da yayımlanan manifesto oldu.

OSLO KATLİAMCISI İLE İLETİŞİME GEÇMİŞ

Birbirinden çarpıcı ayrıntıların yer aldığı manifestoda saldırganın, 77 kişinin hayatını kaybettiği Oslo katliamının faili Breivik'le iletişime geçtiği belirtiliyor.

SORU- CEVAP ŞEKLİNDE MANİFESTODA ÇARPICI DETAYLAR

Soru-cevap şeklinde ilerleyen manifestoda herhangi bir "Özgürlük savaşçısı, etno-asker ya da bir partizanla bağınız var mı?" sorusuna "Bir çoğunu destekledik" diye cevap veriliyor.

Tam olarak "Etnik ve kültürel katliama karşı duruş sergileyen bir çok kişiyi destekledik. Luca Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren Osbourne vs. Fakat Breivik ile misyonum için destek almak amacıyla kısa bir temasımız oldu." ifadeleri yer alıyor.

BREIVIK KİMDİR?

Norveç'in, İkinci Dünya Savaşı sonrası tanık olduğu en büyük katliamın üzerinden altı yıl geçti. 22 Temmuz 2011 yılında Utoya adasında İşçi Partisi'nin gençlik kampını basarak çoğu 18 yaş altındaki 69 kişiyi otomatik silahla tarayarak öldüren Anders Behring Breivik, eş zamanlı olarak başkent Oslo'da bir devlet binasının önüne koyduğu düzenekle de sekiz kişinin ölümüne neden olmuştu.

Anders Behring Breivik

"TRUMP DESTEKÇİSİ MİSİNİZ?" SORUSU SORULDU

Manifestoda Trump destekçisi misiniz sorusuna karşın ise şu cevap veriliyor. "Yenilenen beyaz kimliğin ve ortak amacın bir sembolü olarak. Evet. Ama bir politikacı ve lider olarak; Aman tanrım, Hayır!"