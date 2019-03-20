Yeni Zelanda Katliamcısının İstanbul'da Kaldığı Yerler Tespit Edildi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye saldırı düzenleyen ve 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant'ın 2016 yılında İstanbul'a 6 ay arayla iki kez geldiği, Sultanahmet ve Aksaray'daki iki otelde kaldığı ortaya çıktı.

Yeni Zelanda'da 50 Müslümanı katleden Brenton Tarrant'ın Türkiye'ye de geldiği tespit edildi. Tarrant'ın Türkiye ziyaretleri sırasında İstanbul'a da iki kez uğradığı öğrenildi.

İLK ZİYARETİNDE 3 GÜN KALMIŞ

Zanlının ilk İstanbul ziyareti 17 Mart'ta 2016'da gerçekleşti. Sultanahmet'te bir otelde 3 gün kalan terörist, ardından ülkeden ayrıldığı belirlendi.

6 AY SONRA İKİNCİ ZİYARETİ YAPTI

Tarant'ın yaklaşık 6 ay sonra bu kez 6 Ekim 2016'da İstanbul'a gelerek Aksaray Abdullah Çavuş Sokak'ta bir otelde kaldığı kaydedildi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Her iki otelin güvenlik kameralarını inceleyen polis, 3 yıl geçmiş olması nedeniyle görüntülere ulaşamadı.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında cuma namazı sırasında iki camiye canice saldırı düzenlemişti. Brenton Tarrant tarafından gerçekleştirilen korkunç saldırı sosyal medyada da canlı yayınlamıştı. Saldırı sonucunda 50 kişi hayatını kaybetmişti, 48 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA