Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası İBB'den Konser Açıklaması!

<p> <a class='keyword' href='/yeni-zelanda/' title='Yeni Zelanda'>Yeni Zelanda</a>'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı dolayısıyla, İstanbul'da yapılması planlanan birçok konser iptal edildi.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/15/yeni-zelanda-saldirisi-sonra-ibb-den-konser-11841547_4833_m.jpg' title='Yeni Zelanda Saldırısı Sonra İBB'den Konser Açıklaması!'></figure></div><p><strong>TÜM ETKİNLİKLER İPTAL</strong></p><p>Ayrıca <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/uskudar-belediyesi/' title='Üsküdar Belediyesi'>Üsküdar Belediyesi</a>'nin Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Okay Temiz konseri, Esenler Belediyesi bünyesinde 15 - 18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/murat-kekilli/' title='Murat Kekilli'>Murat Kekilli</a> konseri, <a class='keyword' href='/asik-veysel/' title='Aşık Veysel'>Aşık Veysel</a>'i Anma Gecesi ve Ömer Çelik konserleri, Sultanbeyli Belediyesi'nde 15-16 ve 17 Mart tarihlerindeki tüm konser etkinlikleri, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gaziosmanpasa-belediyesi/' title='Gaziosmanpaşa Belediyesi'>Gaziosmanpaşa Belediyesi</a>'nin düzenlediği <a class='keyword' href='/yusuf-guney/' title='Yusuf Güney'>Yusuf Güney</a>'in <a class='keyword' href='/gaziosmanpasa/' title='Gaziosmanpaşa'>Gaziosmanpaşa</a> Spor Kompleksi'nde yarın gerçekleştireceği konser iptal edildi.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/15/yeni-zelanda-saldirisi-sonra-ibb-den-konser-11841547_7184_m.jpg' title='Yeni Zelanda Saldırısı Sonra İBB'den Konser Açıklaması!'></figure></div>