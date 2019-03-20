"Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi

Yeni Zelanda'daki cami katliamını gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın 2016 yılında 43 gün boyunca Türkiye'de bulunduğu ortaya çıkmıştı. Tarrant'ın bu süre zarfıda bir dönem Türkiye'de tutuklu bulunan Rahip Brunson ile bağlantısı olduğu ileri sürüldü. Bu iddiaya cevap veren Brunson, "Kamuoyunu Hıristiyanlar'a karşı kışkırtma amaçlı bir iddia ve iğrenç bir çaba" dedi.

Katliamı gerçekleştiren Tarrant'ın 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül-25 Ekim 2016 tarihleri arasında olmak üzere, toplam 43 gün Türkiye'de ne yaptığına dair bazı iddialar gündeme gelmeye başladı.

"İZMİR'DE HACI OLDU" İDDİASI

Brenton Tarrant'ın İzmir'de Hıristiyanlar için kutsal olan bölgeye gelerek hacı olduğu iddia edildi. İzmir'de Hıristiyan radikal sağcı yapılarla da görüşen Tarrant'ın, kentte yaptıklarının mercek altına alındığı ileri sürülüyordu.

BRUNSON'LA GÖRÜŞTÜ MÜ?

Tarrant'ın, 25 yıldır Türkiye'de görev yapan ve 2016 Aralık ayında tutuklanan Rahip Andrew Brunson'la görüşüp görüşmediğinin de incelenen konular arasında olduğunu yazdı.

Brenton Tarrant

BRUNSON: İĞRENÇ BİR ÇABA

Rahip Brunson, iddialara ABD'den yanıt verdi. Amerika'nın Sesi'nden Mehmet Toroğlu'nun sorularını yanıtlayan Brunson şu ifadeleri kullandı:

"Eşim ve ben 25 yıl boyunca Türkiye'de bir amaç için yaşadık: Müslümanlar'a İsa Mesih'in sevgisini göstermek. Orada yaşadığımız bütün adaletsizlik ve zulme rağmen Türkler'i hala seviyoruz. Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırısı bizim savunduğumuz bütün değerlere aykırıdır ve bu eylemi kınıyoruz. Odatv ve diğer bazı medya organlarının şahsımı bu terör saldırısı ile ilişkilendirmesi iğrenç bir çabadır" ifadelerini kullandı."

Rahip Brunson

"TEMELSİZ BİR İDDİA"

Bunun, "sadece temelsiz bir iddia değil ama aynı zamanda kamuoyunu Hıristiyanlar'a karşı kışkırtma amaçlı" olduğunu belirten Brunson, şöyle devam etti:

"Hele, 'İzmir'deki radikal sağcı Hıristiyan yapılar' ifadesi bir illüzyon gibi fantastik bir dünyanın ürünüdür. Bizimle bağlantılı öyle bir yapı olmadığı gibi Türkiye'nin devlet organları, emniyeti, istihbarat örgütü her şeyi izlerken bu radikal gruplarla mücadelede yetersiz kaldıklarını ifade etmek anlamına gelir ki bu da kabul edilemez. Bu yalanları ortaya atan kişilere gazeteci diyemiyorum."

"SON ZİYARETİNDE GÖZALTINDAYDIM"

Tarrant'la kesinlikle bir görüşmesi olmadığını vurgulayan Brunson, "Şunu hatırlamak gerekir; polis izimizi sürüyordu. Eğer herhangi bir bağlantı olsaydı şimdiye kadar bunun çoktan kullanılacağından emin olabilirsiniz. Tüm telefon kayıtlarım ve hareketlerimi takip eden HTS kayıtları yakından incelendi. (Tarrant'ın) Son ziyareti sırasında ben zaten gözaltındaydım. Onunla hiçbir zaman görüşmedim" dedi.

Brunson, Tarrant için, "Hıristiyan olduğu iddiasında değil. Neden Türkçe dilinde faaliyet gösteren kilisemizi ziyaret etsin? Hem Suriye sınırında hem İzmir'de çok sayıda mülteciye yardım etmek dahil, Müslümanlar'a karşı sevgimize dair uzun bir geçmişe sahibiz" ifadesini kullandı.