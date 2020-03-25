Yeni Zelanda, salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Yeni Zelanda'da koronavirüs vaka sayısının 205'e yükselmesi nedeniyle ülkede salgınla mücadele için olağanüstü hal edildi.
25.03.2020 08:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 08:06
Yeni Zelanda'da koronavirüs vaka sayısının 205'e yükselmesi nedeniyle ülkede salgınla mücadele için olağanüstü hal edildi.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Yeni Zelanda, Ekonomi