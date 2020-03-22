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Yeni Zelanda Su Kıtlığına Çözüm Bulabilir

Dünyanın bir diğer ucunda yer alan Yeni Zelanda su kıtlığına çözüm bulabilecek bir gelişme yaşadı.

22.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:34
Yeni Zelanda Su Kıtlığına Çözüm Bulabilir
Dünyanın bir diğer ucunda yer alan Yeni Zelanda su kıtlığına çözüm bulabilecek bir gelişme yaşadı. İşte Dünyayı su konusunda heyecanlandıran haberimizin detayları.

Deniz altındaki akiferlerin üç boyutlu haritasını oluşturmak için kullanılan sismoloji ve elektromanyetik dalga tarama teknikleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tespit edilen rezervin net su kapasitesi henüz hesaplanmamış olsa da araştırmacılar, sistemin 2.000 kilometreküp tatlı su barındırabileceğini tahmin ediyor. Bu sayıyı daha net anlamak için, 800 milyon olimpik yüzme havuzu veya Ontario Gölü'ndeki miktardan daha fazlası diyebiliriz.

Yeni Zelanda su kıtlığı için çözüm arıyor

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada, bu suyun Denizin yalnızca 20 metre altında alışılmadık derecede sığ olan noktasında bulunduğu söyleniyor. Sahil noktasından 60 kilometre uzakta olduğu da tahmin ediliyor.

Bilim insanları, suyun tuzluluğu ve akiferin şekli hakkında ayrıntılı haritalar hazırlarken hâlen daha bilinemeyen çok sayıda detay yer alıyor. Birçok yetkili isim, yeni keşfedilen bu akiferlerin çevreye veya ona bağlı ekosistemlere zarar vermeden tatlı su kaynaklarına nasıl bağlanabileceğini bulmak istiyor.

Kısa bir süre içerisinde olmasa bile, Dünya nüfusunun su kıtlığı çekeceği kesin. Bununla ilgili daha şimdiden önlem alınmak isteniyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler : Yeni Zelanda, Teknoloji

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