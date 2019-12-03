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Yeni Zelanda: Yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapması yasaklandı

Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı

03.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:12Yeni Zelanda: Yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapması yasaklandı
Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little, hükümetin, Yeni Zelanda'daki seçimleri dış müdahalelerden korumak amacıyla siyasi partilere ve adaylara denizaşırı ülkelerden yapılan bağışların 50 doları aşamayacağına ilişkin kararını açıkladı.

Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, seçimlere dış müdahale riskinin büyüyen uluslararası bir olgu olduğunu vurgulayan Little, "Yeni Zelandalılardan başka kimsenin siyasi partilerimize bağış yapmasına veya seçimlerimizi etkilemeye çalışmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.
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Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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