Yeni Zelandalı Futbolcu Kosta'dan Cami Saldırılarında Ölenler İçin Secdeli Gol Sevinci

Avusturalya'da Melbourne Victory takımı oyuncusu Kosta Barbarouses cumartesi gecesi oynanan bir karşılaşmada attığı ilk golün ardından secde ederek Yeni Zelanda terör saldırısında hayatını kaybeden 50 müslümanı andı.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=QOfVw7gRCmK24bTlFj1GKAQ4qJB8MTU1MjkxMjg0MkAxNTUyODI2NDQy&event=video_description&v=hZwa36q_irw&q=https://tr.euronews.com/2019/03/17/yeni-zelanda-futbolcu-kosta-dan-cami-teror-saldirilarinda-olenler-icin-secdeli-gol-sevinci' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDIQ6TgYACITCI2V86OZieECFYhUmAodq3MFByj4HUi8lf7V-tuGzoUB' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'redir_token=QOfVw7gRCmK24bTlFj1GKAQ4qJB8MTU1MjkxMjg0MkAxNTUyODI2NDQy&event=video_description&v=hZwa36q_irw&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F03%2F17%2Fyeni-zelanda-futbolcu-kosta-dan-cami-teror-saldirilarinda-olenler-icin-secdeli-gol-sevinci' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/03/17/ye...</a>