Yeni Zelandalı Sanatçıdan Müslümanlara Başörtülü Destek

Kaynak: AA

Yeni Zelandalı şarkıcı ve söz yazarı Hollie Smith, Christchurch'teki Al Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişinin anısına düzenlenen Ulusal Anma Töreni'nde başörtülü sahne aldı.Yeni Zelanda Televizyonu'ndan (RNZ) canlı yayınlanan Ulusal Anma Töreni'nde şarkıcı Te Karehana Gardiner-Toi (Teeks) ile sahneyi paylaşan Hollie Smith, İsviçreli şair Carl Gustav Boberg tarafından 1885'te yazılan Hristiyanlara ait "Sanatın ne kadar güzel" (How Great Thou Art) adlı ilahiyi seslendirdi.Siyah pantolon ve siyah ceketin üzerine beyaz başörtüsü takan Hollie Smith, beyaz ceket ve siyah pantolonu tercih ettiği görülen Teeks ile düet yaptı. İki sanatçının düeti alanı dolduran kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı."Buraya gelip üzüntümü herkesle paylaşmak için sabırsızlanıyordum"Anma töreninin yapıldığı Hagley Park'ı dolduran her yaş ve meslekten binlerce Yeni Zelandalı arasında dünyanın farklı ülkelerinden de çok sayıda kişi vardı.Avustralya'nın Sydney kentinden terör mağdurlarına destek vermek için geldiğini belirten Mohamad Khazma, "Buraya, Christchurch'teki tüm erkek ve kız kardeşlerimle üzüntülerimi paylaşmaya geldim. Geldiğim için çok mutluyum. 14 gün boyunca çok üzüldüm. Buraya gelip üzüntümü herkesle paylaşmak için sabırsızlanıyordum. Burada olmak çok güzel." diye konuştu.Melbourne'den gelen Victoria İslam Konseyi Başkanı Mohamed Mohideen, terör saldırısının ardından toplumun birleştiğini söyleyerek, "İnsanlar nefrete ve İslamofobiye karşı seslerini yükseltiyor. Sanırım sessiz kalma, seyirci olma zamanı geçti. İnsanların artık bu tür davranışları olan bireyleri kabul etmeyeceklerini düşünüyorum." dedi.Christchurch'teki Hagley Park'ta gerçekleşen ve yaklaşık 25 bin kişin katıldığı Ulusal Anma Töreni'nde, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, Başbakan Jacinda Ardern, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un yanı sıra 59 ülkeden temsilciler yer aldı."Bu tür eylemlerin bizi birbirimizi sevmekten caydırmasına izin veremeyiz"Öte yandan ülkenin en büyük kenti Auckland'daki Eden Park Stadyumu'nda düzenlenen anma törenine Yeni Zelandalı ünlü rugby oyuncusu ve boksör Sonny Bill Williams, Auckland Belediye Başkanı Phil Goff, Ulusal Müslüman Birliği Başkanı İkhlaq Kashkari ve çok sayıda kişi katıldı.Törende konuşan Müslüman boksör Williams, "Bu tür eylemlerin bizi birbirimizi sevmekten caydırmasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. Dünyanın geri kalanının bunun nasıl yapıldığını görmesi için fırtınalı sularda ışık olmaya devam edelim" ifadesini kullandı.Daha sonra sahne alan Yeni Zelandalı ünlü müzisyen Dave Dobbyn "Welcome Home" (Eve hoşgeldin) adlı parçayı seslendirdi.Yeni Zelanda'nın Christchurch'teki Al Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişide yaralanmıştı.