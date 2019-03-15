15 Mart 2019, 09:39
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Yeni Zelanda'yı Kana Bulayan Saldırganın Kullandığı Silahlarda Dikkat Çeken Osmanlı Detayı

Yeni Zelanda'da katliam yapan caninin silahlarının üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yer alması dikkat çekti. Şarjörlerden birinde ise Kosova Savaşı'nda Sultan Murat'ı şehit eden Miloş Obiliç yazıyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında yapılan saldırıda ölenlerin sayısı 40'a yükselirken, kan donduran olayda caninin silahlarıyla ilgili ortaya çıkan detay dikkat çekti.

Adının Breton Tarrant olduğu iddia edilen saldırgan, saldırıyı sosyal medyadan canlı yayınlayarak katliam görüntülerini paylaştı. Facebook kısa süre içinde videoyu yayından kaldırdı. Bretton Tarrant isimli sosyal medya hesabından saldırıdan önce paylaşılan silah fotoğraflarında, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yer aldığı görüldü.

SULTAN MURAT'I ŞEHİT EDEN OBİLİÇ'İN İSMİ KİRİL ALFABESİYLE YAZILMIŞ

Şarjörlerden birinin üzerinde Kiril alfabesiyle Miloş Obiliç yazması dikkat çekti. Miloş Obiliç, Kosova Savaşı'nda Sultan Murat'ı şehit eden Sırp olarak biliniyor.

KATLİAM SONRASI HESABI KAPATILDI

Bu arada katliamı yapan ve silahların görsellerini paylaşan Brenton Tarrant'ın Twitter hesabı kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Yeni Zelanda'da camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 40 kişi yaşamını yitirirken 20'si ağır 48 kişi de yaralandı. Kentin Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Dünya, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (4)
KÜRŞAT: SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ....BU ARADA BU TÜRKİYE DE YAŞAMALARINI İSTEMİYORUM DİYE EVLATLARINI AMAN ÇOCUKLAR GİDİN AVRUPAYA AMERİKAYA DA KENDİNİZİ KURTARIN VS VS DİYEN SAYIN VELİLER BÜYÜKLER ....KİMLERİN KALKINMALARINA KATKIDA BULUNUYORSUNUZ ...ŞEKİL ORTADA....
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ADINIZI YAZIN: bu herif yunan asilli gibi
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TÜRK-İSLAM SANCAĞI: YARSI VAR ÇAKALIN
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HİCİV: Osmanli ocaklarimi
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