Yeni Zellanda'daki Cami Saldırısının İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı

- Yeni Zellanda'daki Cami saldırısının ilişkin 4 şüpheli yakalandı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 40 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Saldırgan katliamı sosyal medya üzerinden canlı yayınladı. Görüntülerde silahların üzerinde daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimlerinin yer aldığı görülüyor. 5 silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinliyor. Saldırganlardan birinin yakalanma anı ise kameralara yansıdı.
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Kaynak: İHA