YENİBOSNA'DA OTOBÜS VE MİNİBÜSLERE BİNENLER YENİ KURALLARA UYMADI

İstanbul'da toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlarken, Bahçelievler Yenibosna'da duraklara yanaşan bazı minibüs ve otobüs şoförlerinin kurallara uymayarak fazla yolcu aldığı görüldü.

04.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:52
İstanbul'da toplu ulaşıma dair alınan yeni kararlar uygulanmaya başlarken, Bahçelievler Yenibosna'da duraklara yanaşan bazı minibüs ve otobüs şoförlerinin kurallara uymayarak fazla yolcu aldığı görüldü. Ayrıca durakta bekleyen yolcuların da otobüslere binerken sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekti.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kısıtlamalara gidilen toplu ulaşıma dair İstanbul Valiliği tarafından yeni kararlar alındı. Otobüs ve metrobüslerde çapraz oturma düzeni zorunlu hale getiridi. Bu sabah işlerine gitmek için yola koyulan İstanbullular, bu kararlar doğrultusunda ilk yolculuklarını yapmaya başladı. Bahçelievler Yenibosna'daki duraklardan yolcu alan bazı otobüs ve minibüs şoförleri bu kurallara uymadığı görüldü. Ayrıca otobüs ve minibüslere binen vatandaşların da sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkat çekti. Otobüslerin içindeki bazı yolcuların yan yana oturdukları gözlemlendi. YENİBOSNA’DA OTOBÜS VE MİNİBÜSLERE BİNENLER YENİ KURALLARA UYMADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Yenibosna, İstanbul, Güncel, Haber

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