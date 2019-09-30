Haberler » Güncel » Haber

İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı

İstanbul Yenibosna Merkez mahallesinde lüks bir sitenin girişindeki dükkanlardan birine giren iki kişi, burada bulunan iki kişiyi silahla yaralayarak kaçtı. Şüphelilerin yakalanması için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

30.09.2019 15:53

Yenibosna Merkez mahallesinde bir sitenin girişindeki dükkanlardan birine giren iki kişi, burada bulunan iki kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.

Olay saat 14.40 civarında Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde bulunan bir sitenin girişindeki dükkanlardan birinde meydana geldi. İddiaya göre beyaz renkli bir otomobil ile sitenin önüne gelen iki kişi o anda bir dükkanda çalışan 2 kişiye yanlarında getirdikleri silahlarla ateş etti. Şüpheliler daha sonra geldikleri beyaz renkli otomobil ile olay yerinden kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı haber alan yaralıların yakınları olay yerine geldi. Bu arada yaralıların yakınlarından bir kişi fenalık geçirdi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olay yerinden beyaz renkli otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;

İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı

Yenibosna, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(7)
HIDIR62:silah bulmak bu kadar basit mi?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
METİN:acab neden cevap alıcak vericek meselesidir
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GAKKO:ülkemiz olmuş Texas hay maşallah çok güzel erkek adamlar sarilmiş silah ve biçağa vaybeee
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
İSMAİL KÖK:TC ADALET BAKANLIĞI HER NE SUÇ OLURSA OLSUN KİŞİNİN TC NUMARASINA 3 PUAN DRECE VERİP 3. PUANDAN SONRA SUÇLU İMHA EDİLMELİDİR. ANCAK SUÇ İŞLEME ORANI AZALIR ADALET YERİNİ BULUR.
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
PAŞALI:İşin içinde para vardır. önce mermiyle uyarı yapılmıştır ilk uyarı ayağınıza işler yolunda gitmezse kafanıza. .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MUHASEBECİNİZ:İnsanların canı burnunda cok yazık
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
YENİBOSNALİ:isvest degilmi la orasi starstyc karsisi
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Güncel Haberleri
22:02 Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı
22:02 Önce önündeki otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı
22:00 "Sürpriz yapmaya gayret göstereceğiz"
22:00 Ortaokul öğrencisi İzzet Ömer Aslan her yerde aranıyor
21:58 Tarsus'ta otomobil devrildi: 1 yaralı
21:57 Bakan çavuşoğlu, strazburg'a gidiyor
21:56 Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası'ndan yeni sezon açılışı