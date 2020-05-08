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YENİBOSNA'DAKİ SEMT PAZARINA AKIN ETTİLER

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar semt pazarlarına akın etti.

08.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:32
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar semt pazarlarına akın etti.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında iki gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Yenibosna'da kurulan semt pazarı hınca hınç doldu. Bazı vatandaşların salgın ile mücadelede uygulanması gereken sosyal mesafe kuralına uymadıkları, maske ve eldiven takmadıkları görüldü.
PAZAR ESNAFININ DA MASKE VE ELDİVEN TAKMADIĞI GÖRÜLDÜ
Vatandaşlar iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde ihtiyaçları olan sebze ve meyveleri semt pazarından alırken, bazı pazar esnafının da maske ve eldiven takmadan çalıştıkları, kalabalığa doğru sürekli bağırarak satış yapmaya çalıştıkları görüldü. YENİBOSNA’DAKİ SEMT PAZARINA AKIN ETTİLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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