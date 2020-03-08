Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı
Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
08.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:54
Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel tutuklandı
Etiketler : Murat Ağırel, Ekonomi
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