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Yeniçağa'da aile içi ve kadına arşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Yeniçağa ilçesinde aile içi ve kadına arşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

20.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:48 Yeniçağa'da aile içi ve kadına arşı şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
Yeniçağa ilçesinde aile içi ve kadına arşı şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.
Kaymakam Nurhalil Özçelik başkanlığındaki toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddet verileri sözel ve görsel olarak değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı.
Ülke genelinde ilçelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı"nın Yeniçağa'da da hassasiyetle uygulanacağı ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacağı vurgulandı.

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Kaynak: AA

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