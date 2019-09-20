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Yeniçağa'da trafik kazası: 2 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.09.2019 16:58Yeniçağa'da trafik kazası: 2 yaralı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara yönüne giden Zeki Ş. idaresindeki 06 BOR 740 plakalı otomobille Mert K. yönetimindeki 14 AAL 278 plakalı otomobil, Mengen-Dörtdivan Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada, Mert K. ile yanındaki Nurgül S. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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