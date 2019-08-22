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Yenice ÇPL'de çalışmalar devam ediyor

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

22.08.2019 14:39 Yenice ÇPL'de çalışmalar devam ediyor
Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde devam eden deprem güçlendirme çalışmaları hakkında müteahhit firma yetkilisinden bilgiler alan Genel Sekreter Uzun, "Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde çalışmalar şuan yüzde 25 aşamasında devam ediyor. Firma yetkilisinden çalışmalar hakkında gerekli bilgileri aldık. Bizlerde kontrollerimizi gerçekleştirdik. Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda çalışmalarına devam edebilmesi için gerekli gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Genel Sekreter Mehmet Uzun'a Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdiği incelemelerde Yatırım ve İnşaat Müdürü Mehmet Fatih Garip eşlik etti. - KARABÜK

Anadolu Lisesi, Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

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