Yenice'de Aday Adayları Tanıtıldı

Yerel seçim çalışmalarına hız veren AK Parti Yenice İlçe Teşkilatı Yenice ve Yortan beldesinden belediye başkanı aday adayı olan adaylarını geniş katılımlı bir toplantı ile tanıttı.5 Kasım Pazartesi günü başlayan aday adaylıkları başvuru sonrasında Yenice ve Yortan Belediye Başkan aday adaylığı müracaatında bulunan adaylar için AK Parti Yenice İlçe Teşkilatı tarafında tanıtım toplantısı düzenlendi. Orman İşletme Müdürlüğü Salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına AK Parti Karabük Niyazi Güneş , AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık, Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partinin çeşitli kademelerinde görev alan partililer ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tanıtım toplantısında ilk konuşmayı AK Parti Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık yaptı. Kırık konuşmasında," 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tekrar sandık başına gideceğiz. Bizlere çok büyük bir görev düşüyor. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak daha güçlü bir Türkiye için daha yaşanabilir bir Yenice için daha büyük bir dünyaya hükmedebilmek için biz yeni bir sistem anlayışına girdik. 31 Mart 2019 seçimleri bu vermiş olduğunuz desteğin davamı olacak. Allah'ın izniyle31 Mart'ta eğer biz bütün belediyeleri alamazsak yapmış olduğumuz sistemin bir anlamı yok. Bunun için dağ, bayır gezeceğiz, kapıları çalacağız en çok belediyeyi almak için mücadele vereceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Yenice'de belediyeyi AK Partili Belediye yapacağız" dedi. 18 Kasım Pazar günü yapılacak olan temayül yoklaması öncesinde AK Parti'den Yenice Belediye Başkanı aday adayı olan Rıfat Koca, Erdal Yirmibeş, Coşkun Güven , Sertaş Karakaş, Sedat Çenesiz, İsmail Kökçü, Ertan Mısırlı,Murat Kocaman, Nail Ayan Yortan beldesinden ise aday adayı olan İhsan Sugeçti, Alaattin Islak ve Kazım Çamlı düzenlenen tanıtım toplantısında partililere kendilerini tanıtarak projelerini anlattılar. Tanıtımın ardından Yortan Belde Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki 'de konuşma yaparak aday adayı olan adaylara başarılar diledi.AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, 31 Mart'ta Yenice Belediyesi'ne partimizin bayrağını dikeceğiz ama particilik yapmayacağız diyerek, "Bütün Yenicelilere hizmet edeceğiz. Bizde ayrım yok AK Parti'nin bu davanın temelinde ben olmaz, biz olur. O sebepten 16 yıldır milletimizin gönlünde yer tuttu .Her seçimde 31 Mart akşamında sandıklar açıldığında Yenice ve Yeniceli kardeşlerim durmak yok yola devam diyeceklerdir. İnanıyoruz ve inşallah bu sonuçla da amaca ulaşmış olacağız. Her çıkan kardeşimiz aday adayları bizlere hitap ettiler. Değerli Yeniceli kardeşlerim biz birlikte olacağız. Hep birlikte el ele gönül gönüle olacağız. Aday adayı arkadaşlarımız her biri bizim evladımızdır. Her birinin yanınızda değeri vardır. Arkadaşlarımız cesaret gösterdiler ve niyet ettiler. Niyet önemlidir, karar da önemlidir. Bu bir cesaret işidir. Huzurlarınızda bu arkadaşlarımızın her birini kutluyorum ve kucaklıyorum. Bahtları açık olsun. Gecemizi gündümüze katarak Yenice'de yerel seçimlerde iktidar olacağız. İl Genel Meclisi üyeliklerini, belediye meclis üyeliklerini, belediye başkanlıklarını alacağız ve genel iktidarla yerel iktidarı birleştireceğiz. O zaman hizmetlerin bereketini hep birlikte görüp değerlendireceğiz. "dedi.Konuşmaların ardından tanıtım toplantısı hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - KARABÜK