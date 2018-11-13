Yenice'de Asfalt Çalışması

Karabük
İl Özel İdare tarafından Yenice
ilçesinde asfalt çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Çalışmanın Çakıllar, Karahasan
, Nodullar grup yolunda devam ettiğini ifade eden Uzun, "Kurum olarak başarılı işler gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu sene köy yollarımızda sathi kaplama ile birlikte sıcak asfalt uygulamasına geçerek bir ilki daha gerçekleştirmiştik. İncelemesini yaptığımız grup yolunda 4,3 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamız olacak. Şu ana kadar da hedeflediğimiz şekilde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.