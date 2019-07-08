08.07.2019 14:44
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Yenice'de çıkan yangında ahşap ev ve ahır kül oldu

Yenice

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı ahşap ev ve ahır kül oldu.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Cihanbey Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tek katlı ahşap ev ve ahır kül oldu.

Edinilen bilgiye göre Cihanbey Köyü Canberkler Mahallesinde Akif Çakır'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev alan yangın evin yanında bulunan ahıra da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman işletmesine ait arazöz edildi. Ev sahiplerinin kendi çabaları ile söndürmeye çalıştığı yangın, orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangında ahşap ev ve ahır tamamen kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Karabük, Yenice, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:16   Jeneratörden çıkan yangın lüks siteyi sokağa döktü
16:11   istanbul'da gasp çetesi operasyonu...Gasp anları kamerada
16:08   Porsche'nin anahtarlarını çaldı
16:06   Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü
16:04   Saman yüklü kamyon kül oldu
16:04   Ahlak polisinden büyük Bursa uygulaması
16:04   'Geçersizdir' yazılı para ile yakıt aldı