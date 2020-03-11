Menü
Haberler ›› Güncel ››Yenice'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Güncel

Yenice'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Yenice Belediyesi, tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde başlatmış olduğu dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

11.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:17
Yenice'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Yenice Belediyesi, tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlem amaçlı ilçe genelinde başlatmış olduğu dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Toplu yaşamın olduğu alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Yenice Belediyesi, ortak kullanım alanlarını hijyenik hale getirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Yenice'de okullar, camiler, toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, "Son günlerde dünya genelinde etkili olan koronavirüs tehdidine karşı Yenice Belediyesi olarak daha önce başlatmış olduğumuz dezenfekte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplu yaşamın olduğu ortak kullanım alanlarında ekiplerimiz tarafından ilaçlama yapılarak en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam edecek. Özellikle bu virüs salgını bitene kadar vatandaşlarımızın sık sık ellerini yıkamalarını, tokalaşmamasını, birbirine sarılmamasını tavsiye ediyoruz. "dedi. - KARABÜK
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Yenice, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Güncel
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat