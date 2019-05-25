25.05.2019 11:14
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Yenice'de Galatasaray taraftarından şampiyonluk kutlaması

Yenice

Karabük'ün Yenice ilçesinde Galatasaray taraftarı, Sivasspor maçının bitimiyle şampiyonluk kutlaması yaptı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Galatasaray taraftarı, Sivasspor maçının bitimiyle şampiyonluk kutlaması yaptı.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'i sahasında 2-1 yenerek Galatasaray şampiyonluğunu ilan ederken, Yenice'de sarı-kırmızılı taraftarlar Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının ardından şampiyonluk kutlaması yaptı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda buluşan sarı-kırmızılı taraftarları, meşaleler eşliğinde takımları lehine tezahürat ve slogan atarak şampiyonluk şarkıları söyledi.

Bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, araçlarıyla konvoy yaparak Yenice ilçe merkezi ve mahallelerde şampiyonluk turu attı. - KARABÜK Karabük, Sivasspor, Galatasaray, Yenice, Spor
Kaynak: İHA


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