08 Mart 2019, 16:11
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Yenice'de Jandarma Kadınlar Günü'nü Unutmadı

Yenice

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Yenice-Karabük karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında jandarma ekipleri, buradan özel otomobilleri ile geçen sürücüsü kadın olan araçların yanı sıra erkek sürücülerin yanında bulunan kadın yolculara karanfil vererek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınlar uygulamadan memnun kalırken, Jandarmaya karanfillerden dolayı teşekkür ettiler. - KARABÜK Karabük, Yenice, Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Güncel
Kaynak: İHA