Yenice'de Jandarma Kadınlar Günü'nü Unutmadı

Karabük
İl Jandarma
Komutanlığı ve Yenice
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.
Yenice-Karabük karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında jandarma ekipleri, buradan özel otomobilleri ile geçen sürücüsü kadın olan araçların yanı sıra erkek sürücülerin yanında bulunan kadın yolculara karanfil vererek Kadınlar Günü
'nü kutladı.
Kadınlar uygulamadan memnun kalırken, Jandarmaya karanfillerden dolayı teşekkür ettiler. - KARABÜK
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Kaynak: İHA