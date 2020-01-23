Haberler » Güncel » Yenice Emniyeti sürücüleri dolandırıcılara karşı uyardı - Haber

Yenice Emniyeti sürücüleri dolandırıcılara karşı uyardı

Yenice Emniyet Amirliği, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve 155 İmdat telefonunun kullanımı ile ilgili sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

23.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:23Yenice Emniyeti sürücüleri dolandırıcılara karşı uyardı
Emniyet Amirliği, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve 155 İmdat telefonunun kullanımı ile ilgili sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Ülke genelinde artan iletişim yolu ile dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri vatandaşları uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla da çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yenice Emniyet Amirliği ekipleri, Yenice-Karabük karayolu üzerinde araçları tek tek durdurup sürücülere broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Polis ekipleri, vatandaşların daha dikkatli olmalarını gerektiğini ve kendini polis, savcı, jandarma olarak tanıtanlara inanmamaları uyarısında bulunarak dikkatli olmalarını istedi. - KARABÜK

Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:25  Adnan Polat: "Arda Turan konusunda karar başkan ve yönetimin"
16:20  2020 yılının ilk koordinasyon toplantısı yapıldı
16:21  Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt Valiliği ziyaret etti
16:24  İmamoğlu'ndan Şile Belediyesi'ne ziyaret
16:19  Didim'in yeni İlçe Emniyet Müdürü görevine başladı
23.01.2020 16:27:31