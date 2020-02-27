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Yenice Emniyetinden asayiş ve trafik uygulaması

Yenice İlçe Emniyet Amirliği Asayiş ve Trafik ekipler ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

27.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:53Yenice Emniyetinden asayiş ve trafik uygulaması
İlçe Emniyet Amirliği Asayiş ve Trafik ekipler ilçenin giriş ve çıkışlarında asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Yenice- karayolu üzerinde yapılan uygulamaya trafik ekipleri ile asayiş ekipleri katıldı. Araçlar tek tek durdurulurken araçların sigorta ve genel muayenelerine bakıldı. Trafik yönünden sakıncası olanlara cezai işlem uygulandı. Asayiş ekipleri ise durdurulan araçlardaki vatandaşların GBT'sine bakıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliği için uygulamaların belirli aralıklarla devam edileceği öğrenildi. - KARABÜK

Sigorta, Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

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