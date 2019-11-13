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Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler

Yenice ormanlarında ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının ve kırmızının tonlarına bıraktı.

13.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:45Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler
ormanlarında ilkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının ve kırmızının tonlarına bıraktı.
Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken ve 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarında sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor. İlkbahar ve Yaz ayları boyunca yeşilin her tonunu barındıran Türkiye'nin en blok ormanları olan Yenice ormanları, sonbaharın gelişiyle yaprakları sararan ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü. Sarı ve kırmızı renk tonları ile tüm güzelliğini gösteren Yenice Ormanları fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmezi olurken, kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasını sağlıyor.
(İHA)

Yenice, Güncel

Kaynak: İHA

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