Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Mehmet Dümen, Partisinin İl Binasını Bastı

İki dönemdir Amasya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten AK Partili Mehmet Dümen, tekrar aday gösterilmemesi üzerine kendi partisinin Amasya İl Başkanlığı binasını bastı.

Amasya'da İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimlere ortak aday göstermesi AKP ve MHP cephesinde yeni hamleler yapmasına neden oldu.

YOLSUZLUK YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Haberiniz adlı internet sitesinin haberine göre iki dönemdir Amasya Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Dümen'in, görev süresi boyunca yönetim anlayışı ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle halk tarafından tepkiyle karşılandığı ifade edildi. AK Parti yönetiminin, bu nedenle Dümen'i liste dışı bıraktığı belirtildi.

KÜFÜRLÜ GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI

Bunun üzerine duruma tepki gösteren Dümen, çalışma arkadaşları ve yakınlarıyla birlikte AK Parti Amasya İl binasına giderek olay çıkardı. Tartışma esnasında küfürlerin ve ağır ithamların havada uçuştuğu görüntülere yansıdı. Dümen'in şimdi ise MHP adayı ile temasta olduğu iddia ediliyor.