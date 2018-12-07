Yeniden Asya Kaplanı Olmak İçin Yolsuzluğu Ciddiye Almalıyız"

KUALA Malezya
Başbakanı Mahathir Muhammed, "Yeniden Asya
Kaplanı olmak için yolsuzluğu ciddiye almalıyız." dedi.
Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da düzenlenen ve ülkeye çalışma ziyareti için gelen Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katıldığı "3. Şeyh Temim bin Hamed Al Sani Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Ödülleri" etkinliğinde konuşan Başbakan Mahathir, ülkesindeki yolsuzluk skandallarına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Gelişmiş ülke statüsü kazanmak için Malezya'nın çok çalışması gerektiğini hatırlatan Mahathir, "Başarı, adil ve dürüst şekilde kazanılmadığı sürece kabul görmez. Kestirme yoldan gelişmiş ülke olamayız." dedi.
Mahathir, ülkesinin gelecekteki başarısının yolsuzlukla mücadeleye bağlı olduğunu hatırlatarak, "Gelişmiş ülkeler sıralamasına katılmak ve yeniden Asya Kaplanı olmak için yolsuzluğu ciddiye almalıyız. Bu ülkeler hedeflerine hiçbir zaman kestirme yoldan varmadılar." ifadesini kullandı.
Etkinliğin Malezya'da yapılmasının, Malezya'nın yolsuzlukla mücadelesinin uluslararası alanda fark edilmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Mahathir, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygı duyan güçlü bir millet olduğumuzu dünyaya gösterelim." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Mahathir ve Katar Emiri Şeyh Temim, yolsuzlukla mücadele alanında başarı gösterenlere ödüllerini takdim etti.
Etkinlikten sonra iki lider, şehirdeki Putra Meydanı'na dikilen Yolsuzlukla Mücadele Anıtı'nın açılışını yaptı.
Katar,Malezya,Asya
07 Aralık 2018 Cuma 15:25