(Yeniden) Bakanlıktan Esendere Belediyesine 1 adet iş makinesi hibe edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova
ilçesine bağlı ve İran
'a sınırı olan Esendere
beldesine 1 adet iş makinesi hibe edildi.
Yüksekova ilçesine bağlı İran'a sıfır noktasında olan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun girişimleri sonucu belde belediyesine Çevre ve Şehirçilik Bakanı tarafından 1 adet iş makinesi hibe edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu; "Beldemize yakışan tüm hizmetleri bir bir yapmaya kararlıyız. Bizim yaptığımız girişimler sonucu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından, 1 adet iş makinesi hibe edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz" dedi.. - HAKKARİ