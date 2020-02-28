Yeniden büyüme dönemi

Danışman yaptığı açıklamada "Türkiye yeniden büyüme dönemine girmiştir, siyasal riskler engellemedikçe hedeflere doğru hızla ilerleyecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin 5 çeyreklik küçülmenin ardından ilk defa 2019 yılının son çeyreğinde % 6 lık bir büyüme gerçekleştirdiğini,bu rakamların açıklanmasıyla birlikte 2019 yılı büyüme rakamlarının da netleştiğini dile getiren ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, bu hesaba göre Türkiye'nin 2019 yılını % 0.9 büyüme ile kapatmış olduğunu ifade etti.

"Büyümenin temel kaynakları, krediler ve tüketim hızı. Makine teçhizat yatırımları büyümeyi destekledi. Bu sonuç üretim faaliyetinin yeniden harekete geçtiğinin bir göstergesi oldu" diyen Danışman,TÜİK verilerine göre sanayide son çeyrekte yüzde 5.9'luk büyümenin ekonomiye katkısının 1.15 puan, finans ve sigortada ise yüzde 24.2'lik büyümeyle 0.78 puan olduğunu söyledi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle kredi faizlerindeki düşüşün kredi talebini arttırdığını, hem tüketici hem de ticari kredilerde hareketlenme olduğunu belirten Danışman buna karşın inşaatta ise daralma sürdüğünü ifade etti. Hizmet sektörünün tüketimin etkisiyle büyümeye olumlu katkı veren sektörlerden olduğunun altını çizen Adnan Danışman, sektördeki yüzde 7.8'lik artışın büyümeye katkısının 1.52 puan olduğunu belirtti.

Danışman açıklamasında daha sonra şunları söyledi:

"Son çeyrekte ithalat yüzde 29.3'lük artış kaydetti. Ve bu 5.79 puanlık küçülme yarattı. İhracatta ise büyüme yüzde 4.4'te kalınca dış ticaretin ekonomiye küçültücü etkisi 4.75 puan oldu. Ekonomide çarkların dönmesi ve üretimin başlaması dış ticaret açığının yeniden yükselmesine sebep olmaktadır. Bununla birlikte hiç şüphesiz cari açık artılını da yaşamaya başlayacağız. Buna hazır olmak durumundayız. Cari açığın müzmin sebeplerini yapısal olarak ortadan kaldırmadıkça bununla yaşamaya ve sürdürülebilir tedbirler alarak, büyümeyi tercih eden politikaları uygulamaya devam edeceğiz. "

DANIŞMAN: "Umarız bir an önce barışı sağlar ve insanlık dramını sonlandırırız."

Şubat ayı içerisinde ortaya çıkan ve küresel tehdit özelliği taşıyan Coronavirüs sorununun küresel ekonomide ciddi bir zayıflama ortaya koyacak gibi gözüktüğünü ve bu zayıflamadan bizim ülkemizin de etkileneceğini ifade eden ASRİAD Genel Başkanı Danışman, ayrıca İDLİB merkezli krizin tez zamanda kontrol altına alınmasının ekonomik performans açısından son derece önemli bir katkı sunacağını dile getirdi.