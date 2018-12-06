06 Aralık 2018, 08:17
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Yeniden Charles Kabore

Beşiktaş’ın, Rus ekibi Krasnodar’da forma giyen Burkina Fasolu orta saha Charles Kabore’nin peşini bırakmadığı iddia edildi.



Beşiktaş'ın, Rus ekibi Krasnodar'da forma giyen Burkina Fasolu orta saha Charles Kabore'nin peşini bırakmadığı iddia edildi.

35 yaşındaki Atiba'ya iyi bir alternatif arayan siyah-beyazlıların, ön libero pozisyonunda görev yapan Kabore'yi renklerine bağlamak istediği ileri sürüldü.

30 yaşındaki Kabore'nin sezon sonunda Krasnodar'la sözleşmesi bitecek. Rusya'dan ayrılmaya sıcak bakan deneyimli oyuncu daha önce Kuban ve Marsilya formaları da giymişti.

Burkina,Beşiktaş,Krasnodar

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