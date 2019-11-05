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Yeniden değerlemede uygulanacak rakamlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek

Yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi, harç ve ceza artışlarında uygulanacak rakamlar, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek.

05.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:52Yeniden değerlemede uygulanacak rakamlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek
Yeniden değerleme oranına bağlı olarak vergi, harç ve ceza artışlarında uygulanacak rakamlar, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek.
Yeniden değerleme oranıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, ekim ayı enflasyon rakamları sonrası kamuoyuna yansıyan yüzde 22,58'lik oranın yasada öngörülen artış oranı olduğunu söyledi. Yetkili, ancak uygulanacak rakamların Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebileceğini vurguladı.
Bakanlık yetkilisinin verdiği bilgilere göre 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında, "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer alıyor.
Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı her yıl ekim ayına ilişkin Yİ-ÜFE rakamlarının TÜİK tarafından ilan edilmesine müteakip Bakanlıkça çıkarılan tebliğ ile kamuoyuna duyuruluyor.
Bu oran 12 aylık endeks değerlerine göre 2019 yılında yüzde 22,58 olarak gerçekleşti. Söz konusu yeniden değerleme oranı, vergi tarifeleri, maktu vergi ve ceza tutarları, bir kısım teşvik tutarlarının endekslenmesi gibi vergisel birçok alanı etkiliyor. Ancak bu tutarların birçoğunun ilgili mevzuatında Cumhurbaşkanına verilmiş yetki bulunuyor.
Son uygulanacak artış oranları da Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenebiliyor. Örneğin, 2019 yılında MTV'deki artış, yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 yerine, Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 15,9 olarak belirlendi. Benzer şekilde ilgili tutarlar da gerekli durumlar, bütçe ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurularak Cumhurbaşkanı kararı ile kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı, Maliye, Ekonomi

Kaynak: AA

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