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Yeniden evden kaçacak düşüncesiyle kızını vurdu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda evden kaçan kızını şehir dışında bulup getiren baba Okan Kütük, yeniden evden kaçacağı düşüncesiyle 18 yaşındaki kızının yaşamına son verdi.

12.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:28Yeniden evden kaçacak düşüncesiyle kızını vurdu
'ın ilçesinde meydana gelen olayda evden kaçan kızını şehir dışında bulup getiren baba Okan Kütük, yeniden evden kaçacağı düşüncesiyle 18 yaşındaki kızının yaşamına son verdi.

Olay Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evden kaçan kızı Sultan Kütük'ü (18) şehir dışında bularak yeniden ev getiren baba Okan Kütük, kızını uyardı. Kızının evden yeniden kaçacağını düşünen baba Kütük, sinirlerine hakim olamayarak kızını silahla vurduktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getiren baba burada gözaltına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Acil servisinde müdahale edilen 18 yaşındaki Sultan Kütük tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının ölüm haberini duyan annesi ise gözyaşlarına boğuldu. Hastane önünde çığlıklar içerisinde feryat eden Sultan Kütük'ün annesini çevredeki vatandaşlar ve hastane personeli sakinleştirdi. Olay sonrasında gözaltına alınan baba Okan Kütük ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak. - TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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