Yeniden) Fatih'te Kudüslü Kadınlara Destek Eylemi

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İstanbul DHAFatih'te Filistinli kadınlara destek olmak için 'Kudüs için Hepimiz Meryem'iz' yürüyüşü düzenlendi.Aralarında Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu bir grup Kudüslü kadınlara destek olmak amacıyla Fatih Camii'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi.Fatih Camii'nde, öğle vakti bir araya gelen grup üyeleri tekbir getirip "Kudüs halkı yalnız değildir", "Kudüs'e selam direnişe devam" sloganları attı. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, Saraçhane Parkı'na yürüdü. Saraçhane Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Açıklamada "Filistin'de Kudüs'te yaşanan acıları hepimiz az çok biliyoruz. Bu sıkıntıların bütün dünyada duyulmasını istiyoruz. Yaşanan girdaptan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlardır " denildi.Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Gruptan detay-Basın açıklaması-Genel ve Detaylar