Yeniden Görülen Müzisyen Deniz Değer Davasında Karar Açıklandı

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:14



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:14

Müzisyen Değer Deniz'in evine giren hırsız tarafından tecavüz edilerek öldürülmesine ilişkin 45 yıl hapis cezasına çarptırılan C.M,. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yapılan yargılamada da aynı cezaya çarptırıldı. Sanığın kaçamaklı olarak yanıltıcı davranışlar gösterdiğini ve suç anında soğukkanlı tavırlar sergilediğini dikkate alarak sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamadı.İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık C.M. cezaevinden getirildi. Değer Deniz'in annesi Ayşe Sevinç Sözer, ağabeyi Amaç Deniz ve kardeşi Orhan Deniz ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.Değer Deniz'in, Beyoğlu'nda 3 yıl önce evine giren hırsız tarafından tecavüz edilerek öldürülmesi davası, Yargıtay'ın kararı usul yönünden bozmasının ardından yeniden görüldü.İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) C.M. getirilirken; şikayetçilerden ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.Yargıtay'ın bozma kararını okuyan mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle bozma ilamına uyulmasına karar verdi.Yeniden başlayan yargılamada söz verilen sanık C.M, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. İlave edeceğim bir husus yoktur" dedi.Katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz, Sanığın cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı da sanık C.M'nin cezalandırılmasını talep etti.Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık C.M.'yi olay tarihinde yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Cinsel saldırı" suçundan 12 yıl; "Nitelikli yağma" suçundan 9 yıl; "Suçlarını gizlemek, delileri ortadan kaldırmak amacıyla maktüleyi öldürmek" suçundan da 24 yıl hapis olmak üzere toplamda 45 yıl hapis cezasına çarptırdı.Yapılan ilk yargılamada sanık aynı şekilde 45 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu suçların zarar göreni olduğu halde usulen dava ve duruşmalar bildirilmeden, davaya katılma olanağı sağlanmadan yargılamaya devam edilerek hüküm kurulması gerekçesiyle bozmuştu. - İSTANBUL