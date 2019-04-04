Yeniden İnşa Edilen Modern Hasankeyf'te 698 Konut İçin Kuralar Çekildi

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Ilısu Barajı'nın rezervuar alanında kalacak olan Hasankeyf ilçesinin yeniden inşası kapsamında yapımı tamamlanan 710 konutun 698'i için kuralar çekildi. Hak sahipleri, Hasankeyf'teki yeni evlerine Mayıs'tan itibaren taşınmaya başlayacak.GAP'ın vizyon projesi ve dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyük barajı olan Ilısu Barajı ve HES, yılda ortalama 4.12 milyar kWh enerji üretecek ve sadece elektrik enerjisi üretiminden ekonomiye yılda 412 milyon dolar katkı sağlayacak. Kamulaştırma, inşaat ve yeniden yerleşim çalışmaları düşünüldüğünde yaklaşık 12,3 milyar TL yatırım maliyetine sahip bu devasa projenin 5 yılda bu maliyeti karşılayacak potansiyeli bulunuyor.Ilısu köyünde hak sahipleri evlerine taşındıYüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın suları altında kalacak yerleşim yerlerinde ise çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda yeniden inşa edilen Ilısu köyünde 48 hak sahibine 148 metrekarelik konutlar teslim edilmişti. Ayrıca proje çerçevesinde okul, sağlık ocağı gibi sosyal donatılar da yapılmıştı.Sular altında kalacak olan Hasankeyf ilçesi ise şehircilik bakımından modern bir şekilde inşa ediliyor. Bölge halkının katılımıyla yeri seçilen yeni Hasankeyf'te konut alanı, kamu binaları, sosyal donatılar, mesire alanları ve turizme yönelik alanlar oluşturuldu. Mevcut Hasankeyf'te çarpık bir kentleşme bulunuyorken, yeni Hasankeyf modern alt yapıya sahip bir şehir olarak planlandı. Yeni ilçede kamu binaları ve sosyal donatıların hizmet alanı 10 kat artırıldı. Yeni Hasankeyf'te daha önce tamamlanan 118 adet konut lojman olarak, bir kısmı da acil ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlamıştı. Son olarak kullanılan malzeme ve yapı tekniği açısından ülkemizin sayılı projelerinden olan ve vatandaşlarla birlikte yöresel mimariye uygun olarak planlanan tek katlı 3+1, 160 metrekarelik 710 konutun inşaatı tamamlandı.698 konutun kuraları çekildiTamamlanan 710 konuttan 698'i için ise kura çekimi yapılarak, konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Hak sahipleri Mayıs ayından itibaren yeni evlerine taşınabilecek. Diğer yandan yeni ihtiyaçların karşılanması maksadıyla yapımına karar verilen 47 konutun inşası ise devam ediyor.Üniversite kurulduKamu binalarıyla, hastanesiyle, okullarıyla, alt yapısıyla modern bir görünüme kavuşacak yeni Hasankeyf'te eskiden üniversite olmamasına rağmen Turizm Otelcilik Yüksek Okulu ve Uygulama Oteli inşa edildi. Turizmin kalbi olan Hasankeyf'te öğrenciler üniversitede eğitime başlayarak, ilçede turizmin gelişmesine katkı sunmaya başladı.Tarihe de sahip çıkılarak yeni Hasankeyf'te tarihi eserlerin sergileneceği kültürel ve eğitim alanı oluşturuldu. İnşaatı tamamlanarak Kültür Bakanlığına teslim edilen alan, yörenin tarihi ve kültürel geçmişinin sergileneceği büyük turizm alanı olarak planlandı. Alana başta Zeynel Bey Türbesi olmak üzere birçok tarihi eser taşınarak, ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. - ANKARA