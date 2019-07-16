16.07.2019 17:00
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(Yeniden)MÜRETTEBATI KAÇIRILAN GEMİDE SALDIRININ İZLERİ

(Yeniden)MÜRETTEBATI KAÇIRILAN GEMİDE SALDIRININ İZLERİ

Çok sayıda kurşun izi dikkat çektiHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHAKamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.

Çok sayıda kurşun izi dikkat çekti

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA
Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahilinde bulunan Abidjan Limanı'na gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu. Türk vatandaşı 10 denizcinin, 13 Temmuz'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda korsanlar tarafından rehin alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayarak mürettebatı kaçırılan geminin içinden fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğrafların çekildiği radar cihazı ve telsizlerin bulunduğu bölümlere mermi isabet aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Fotoğraflardan görüntüler


Kaynak: DHA
Fildişi Sahili, İstanbul, Güncel

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