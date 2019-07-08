08.07.2019 16:19
Haberler» Güncel» Haber

(Yeniden) PENDİK'TE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİNİN ELİNİ SIKAN AMİR GÖREVİNDEN ALINDI

(Yeniden) PENDİK

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.


Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı. Görev yeri değiştirilen amir hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Görüntü dökümü:
--------------
-Fotoğraflar


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Pendik, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:40   İZMİR Batığa çarpıp, su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
17:40   15 Temmuz'un yıl dönümü için 7 dilde video hazırlandı
17:39   Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması: Hiçbir zaman orada oturmadım
17:37   Korkuteli'nde kan bağışı standı açıldı
17:37   Askerlik hayali gerçek oldu
17:36   Altıkulaç: "Devrekani için var gücümüzle çalışacağız"
17:36   27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman Birlik Vakfı'nı ziyaret etti