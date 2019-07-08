08.07.2019 16:20
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(Yeniden) Pendik'te polis merkezi önünde şüphelinin elini sıkan amir görevinden alındı

(Yeniden) Pendik

PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı.

PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran şüpheliyi, polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri görevden alındı. Görev yeri değiştirilen amir hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen olayın şüphelilerin polis merkezi amirliğine girişi anında basına yansıyan görüntülerle ile ilgili olarak; Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amiri görevinden alınarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Pendik, Polis, Güncel

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