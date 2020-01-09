Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ABD-İran gerginliği yorumu

Yeniden Refah Lideri Dr. Fatih Erbakan, İran 'ın ABD'nin Irak'taki üslerini vurmasından sonra doruğa tırmanan gerilimle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erbakan, "Ortadoğu'da son yıllarda yaşanan kan ve gözyaşının sebebinin Irkçı Emperyalizm'in yüzyıllardır ajandasında bulunan ana hedeflerine ulaşması için kurgulanan'Büyük Ortadoğu Projesi' nin adım adım uygulanmasıdır" ifadesinde bulundu.

"ASIL HEDEF TÜRKİYE"

Erbakan açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bugün BOP doğrultusunda Ortadoğu'yu büyük bir felaketin içerisine sürükleyen küresel güçlerin ana hedeflerinde ise, planları önünde en büyük engel olarak gördükleri D-8 üyesi ülkelerden İran ve Türkiye yer almaktadır.Bunu 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası ortaya çıkan gelişmelerden ve son yıllarda dış güçler tarafından atılan adımlardan kolayca anlamak mümkündür."

"GERGİNLİĞİN ANA SEBEBİ ABD POLİTİKALARI"

ABD'nin uzun yıllardır kendisini başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyanın jandarması olarak gördüğüne ve bölgemiz ülkelerini siyasi, askerî müdahalelerle karıştırdığına vurgu yapan Erbakan, "ABD'nin son günlerde İran'a karşı uyguladığı politikalar ve özellikle Kasım Süleymani suikastı iki ülke arasında ve tüm bölgede gerginliğin daha da tırmanmasına neden olmuştur.'Irak'a demokrasi ve insan hakları getireceğiz'gerekçesiyle Irak topraklarını işgal edenler, Irak'ta bir milyon insanı katlettiler. Milyonlarca insanı evinden, yurdundan ettiler, bütün bunlar yetmiyormuş gibi Irak'ı üçe böldüler ve yaşanmaz hale getirdiler. Neredeyse 10 bin km uzaktan bu coğrafyaya gelip, yıllardır bütün bu ifsadı gerçekleştirenler 'İran'lı komutanın Irak'ta ne işi var' diyerek İran Devrim Muhafızları komutanına suikast düzenlediler" dedi.

"ABD'NİN OYUNUNA GELMEMEK SON DERECE ÖNEMLİ"

Açıklamasında hedefteki ülkelerin yönetimlerine ABD'nin oyununa gelmemeleri uyarısında bulunan Erbakan şöyle devam etti: "Irkçı Emperyalist ajanda doğrultusunda bölgeyi dizayn etmeye çalışan güçlerin asıl hedefi, Milli Görüş olarak50 senedir ifade ettiğimiz gibi İran ve arkasından da Türkiye'dir.Bu sebeple ABD Yönetimi'nin tüm bu haksız ve hukuksuz adımlarına rağmen,küresel güçlerin oyununa gelmemek son derece büyük önem arz etmektedir. Çünkü onlar her zaman olduğu gibi çatışmayı körüklemek ve gerilimi tırmandırmak istemektedirler."

"İRAN MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANDI"

Bir ülkenin üst düzey yetkilisine suikastın suç olduğunu dile getiren Erbakan, "İran, ABD yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayarak üst düzey bir İranlı yetkiliye düzenlediği saldırıya karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. Maddesi'nden doğan 'meşru müdafaa' hakkını kullanarak karşılık vermiştir,ancak İran'ın burada durması ve karşılıklı şiddet ve çatışmayı artıracak, küresel güçlerin yürütmek istedikleri plana fayda sağlayabilecek ilave adımlardan kaçınması gereklidir." dedi.

MÜSLÜMAN ÜLKELERE ÇAĞRI

Genel Başkan Fatih Erbakan açıklamasının sonunda İslam ülkelerine önemliçağrılarda bulundu. Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki, Müslüman ülkelerin , "D-8 Teşkilatı" bağlamında hareket etmek suretiyle hiçbir küresel dış etkenin dayatmacı ve müdahaleci rolü olmaksızın, kendi sorunlarına kendi aralarında kalıcı çözümler ortaya koymaları şarttır. Bugün İslam Alemi olarak ayrıştığımız noktalar üzerinden kavga etme ve ayrı düşme günü değil, sayısız ortak noktamız üzerinden birlik olarak, Irkçı Emperyalist oyunları bozma ve bölgemizdeki istila güçlerinin tahakkümünden kurtulmagünüdür" diyerek sözlerini noktaladı.