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Yeniden Refah'ın Büyük Kongresi'ne İslam Dünyası'ndan büyük ilgi

Yeniden Refah Partisi'nin 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek 1. Olağan Büyük Kongresi'ne İslam Dünyası'ndan önemli isimler katılacak.

14.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:53Yeniden Refah'ın Büyük Kongresi'ne İslam Dünyası'ndan büyük ilgi

İsrail'in Müslüman oldukları için vize vermediği ABD Temsilciler Meclisi üyeleri İlhan Omar ve Rashida Tlaib başta olmak üzere bir çok tanınmış siyasetçi Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Kongresi'ne davet edildi.

Ankara Salonu'nda 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Büyük Kongre'ye yurt içi ve yurt dışından yoğun katılımın beklendiği bildirildi.

İSLAM DÜNYASI'NDAN BÜYÜK İLGİ

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin yaptığı açıklamada Ankara Spor Salonu'ndaki Kongre'ye, Sudan devriminin mimarı Dr. Hasan Turabi'nin oğlu İssam Hassan Abdalla El Turabi, Sudan BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Gubara gibi önemli isimlerin katılacağını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin

"FATİH ERBAKAN'IN SİYASİ ANLAYIŞI BELİRLEYİCİ OLACAK"

Kısa bir zaman önce kurulmalarına rağmen Yeniden Refah Partisi'ne beklenenin çok üzerinde bir ilgi olduğunu da ifade eden Bekin, "Erbakan ismi ülke ve millet için çok büyük anlam taşıyor, bunun da sorumluluğumuzu daha da arttırdığının farkındayız.Yeniden Refah Partisi, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan başkanlığında yeni siyasi konjonktürde barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğin adresi olacak. Özellikle genç jenerasyonun tercihlerinde Genel Başkanımız'ın yapıcı ve birleştirici yaklaşımı, siyasete yeni bir olgunluk getirmesi, dışlayıcı değil uzlaşmacı olması belirleyici olacaktır. ' dedi.


Refah Partisi, Politika, Güncel

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