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Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı koronaya yakalandı

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, korona virüsüne yakalanması nedeniyle tedavi altına alındı.

12.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:52
Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı koronaya yakalandı
Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, korona virüsüne yakalanması nedeniyle tedavi altına alındı.

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, rahatsızlanması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada kendisine korona virüsü testi yapılan Demir'in test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine hastaneye yatırılan İsmail Demir tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Demir'in aile bireylerinde ise herhangi bir pozitif vakayla karşılaşılmadığı, aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Refah Partisi, İsmail Demir, Adıyaman, Güncel
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