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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Yaşlılar salgının sebebi değil mağdurları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Unutmayalım ki aile büyüklerimiz, yaşlı amca ve teyzelerimiz tüm dünyanın maruz kaldığı ve mücadele ettiği pandeminin sebebi ve sorumlusu değil, mağdurlarıdır.

30.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:58
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Yaşlılar salgının sebebi değil mağdurları
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Unutmayalım ki aile büyüklerimiz, yaşlı amca ve teyzelerimiz tüm dünyanın maruz kaldığı ve mücadele ettiği pandeminin sebebi ve sorumlusu değil, mağdurlarıdır." açıklamasında bulundu.
Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlere titizlikle uymanın son derece önemli olduğunu hatırlattı.
Bazı yaşlıların salgının etkilerinden yeterince haberdar olmadığı veya yeteri kadar hassas davranmadığı için sokağa çıkma yasağına riayet etmediklerini ifade eden Erbakan, "65 yaş üzeri bazı büyüklerimizin bu tutumları, gençlerimizi büyüklerimize karşı sorumsuz ve saygısız davranmaya asla ve asla itmemelidir. Unutmayalım ki aile büyüklerimiz, yaşlı amca ve teyzelerimiz tüm dünyanın maruz kaldığı ve mücadele ettiği pandeminin sebebi ve sorumlusu değil, mağdurlarıdır." ifadelerini kullandı.
Yaşlılara virüsün kaynağıymış gibi davranmanın hem bilimsel olarak yanlış hem de "büyük bir ahlak yoksunluğu" olduğunu vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:
"Büyüklerimizi inciterek hayatta kaldığımız bu fani dünyada huzur bize haram olur, yaşadığımız hayattan bize de bir hayır gelmez. Hayat ancak her yaştan aile bireyleriyle birlikte yaşandığında mutluluk ve huzur verir.
Yaşlılarına hürmet etmeyen, onlara eziyet eden bir toplum olursak, bu virüsten daha büyük musibetlere de duçar oluruz, Allah muhafaza buyursun."
Erbakan, gençlere çağrıda bulunarak, aile büyüklerine en güzel şekilde hizmet etmeye ve ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmaya davet etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Huzur, Güncel
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