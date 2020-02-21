Haberler » Güncel » Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Konya'da esnaf ziyareti - Haber

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Konya'da esnaf ziyareti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'da esnaf ziyaretinde bulundu.

21.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:36Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Konya'da esnaf ziyareti
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Parti çalışmaları için geldiği Konya'da cuma namazını Kapu Camisi'nde kılan Erbakan, cami çıkışında vatandaşlarla selamlaşarak, fotoğraf çektirdi.
Daha sonra tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret eden Fatih Erbakan, çay içtiği vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Erbakan, son olarak İslam alimi Hacıveyiszade Mustafa Efendi ile Tahir Büyükkörükçü'nün kabirlerini ziyaret ettikten sonra partisini il teşkilatı binasına geçti.

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 17:28:26