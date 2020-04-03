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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan "çiftçi" açıklaması Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, temel gıda malzemelerinin karşılanması noktasında önemli vazifeyi yerine getiren çiftçilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

03.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:06
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, temel gıda malzemelerinin karşılanması noktasında önemli vazifeyi yerine getiren çiftçilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti.
Erbakan, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini bildirdi. İnsanların lüks tüketim ihtiyaçlarını ertelemesi gerektiğine işaret eden Erbakan, vatandaşların beslenmek ve hayatta kalmak için temel gıda malzemelerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Çiftçileri üretime teşvik edecek çalışmalar yapılmasını öneren Erbakan, "Çiftçimizin Tarım Kredi Kooperatifleri borçları ertelenmelidir. Bu borçların faizleri silinmelidir. Devlet gerekirse çiftçinin üreteceği tüm ürünler için alım garantisi vermelidir." ifadelerini kullandı.
Tarımın sürdürülmesinin "beka meselesi" olduğunu belirten Erbakan, şunları kaydetti:
"Temel gıda maddelerinin temini, hayatta kalmak için zorunludur. Doğrudan doğruya milletimizin bekasıyla ilgili olan temel gıda ihtiyacının karşılanması noktasında en önemli vazifeyi ifa eden çiftçilerimize bu zor günlerde mutlaka sahip çıkmalıyız. Mevsimlik işçiler için gerekli tedbirleri acilen almalıyız. Bu noktada en büyük desteği ve fedakarlığı da devletimizin yapması gerekmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Refah Partisi, Güncel
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